Близкий к «Ривер Плейту» аргентинский журналист Факундо Гьонто отреагировал на последние слухи о Эсекьеле Барко. Ранее сообщалось, что хавбек в скором времени может пополнить московский «Спартак».

«Да, Барко очень близок к «Спартаку». «Спартак» готов заплатить за него 16 млн долларов. Это хорошие деньги для «Ривер Плейта». Команде нужно пополнить бюджет, для клуба это хорошая сделка», - говорит Гьонто нашему корреспонденту.

Ранее прояснились даже подробности будущей зарплаты Барко в московском клубе. Также сообщалось, что 25-летний аргентинец уже согласовал контракт с новой командой.