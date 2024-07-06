Легенда сборной Франции Трезеге оценил Тюкавина

Легенда национальной сборной Франции Давид Трезеге посетил субботний матч «Динамо» против белградского ОФК. Француз дал интервью пресс-службе «бело-голубых», в котором, в числе прочего, оценил игру форварда команды Константина Тюкавина.

«Мы с Матерацци сегодня общались насчёт этого игрока. Очень талантливый футболист, у него большое будущее», - сказал Трезеге.

Трезеге добавил, что Тюкавин смог бы выступать в чемпионате Франции или каком-нибудь другом статусном чемпионате.

Напомним, что «Динамо» обыграло ОФК со счётом 2:0. Константин Тюкавин открыл счёт в этом поединке.