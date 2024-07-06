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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легенда сборной Франции Трезеге оценил Тюкавина

06 Июля 2024 • 17:47 Комментировать

Легенда национальной сборной Франции Давид Трезеге посетил субботний матч «Динамо» против белградского ОФК. Француз дал интервью пресс-службе «бело-голубых», в котором, в числе прочего, оценил игру форварда команды Константина Тюкавина.

«Мы с Матерацци сегодня общались насчёт этого игрока. Очень талантливый футболист, у него большое будущее», - сказал Трезеге.

Трезеге добавил, что Тюкавин смог бы выступать в чемпионате Франции или каком-нибудь другом статусном чемпионате.

Напомним, что «Динамо» обыграло ОФК со счётом 2:0. Константин Тюкавин открыл счёт в этом поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Давид Трезеге Константин Тюкавин ещё теги
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