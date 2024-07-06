Тюкавин забил – «Динамо» победило

Во втором матче на Братском кубке «Динамо» играло против белградского ОФК. Команда Марцела Лички добилась уверенной победы со счётом 2:0. В первом тайме голом отметился Константин Тюкавин, а во втором – Ярослав Гладышев.

Отметим, что в первой игре на этом турнире «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти после ничьей 2:2.

«Динамо» продолжает подготовку к старту сезона 2024/2025. В первом туре Премьер-лиги «бело-голубые» будут играть против «Факела» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 20 июля.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на третьей позиции в турнирной таблице.

«Динамо» - ОФК - 2:0 (1:0)

Голы: Тюкавин, 38 – 1:0, Гладышев, 49 – 2:0.