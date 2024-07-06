Красич: «Становлюсь счастливым, когда возвращаюсь в Москву»

Бывший сербский полузащитник ЦСКА Милош Красич вновь посетил Москву. Он стал приглашённым гостем на Братский кубок – товарищеский турнир между командами из Москвы и Белграда.

Милош рассказал, в чём видит схожесть таких городов как Москва и Белград.

«Они красивые. В них можно увидеть много хорошего. В Москве и Белграде есть такая положительная вибрация — люди», - говорит серб Sport24.

Также Красич добавил, что каждое возвращение в столицу России делает его счастливым. С 2004 по 2010 годы он играл в московском ЦСКА.

«Прекрасный город, где можно все увидеть. Я когда в Москву возвращаюсь, сразу становлюсь счастливым. Я свои лучшие годы в России провёл», - заключил Милош.

Красич рассказал, где живёт и чем занимается