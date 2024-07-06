В «Химках» подтвердили предстоящий трансфер Веры

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном трансфере хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

— По трансферу Лукаса Веры все детали согласованы. Аргентинец должен пройти медосмотр, а все остальные вопросы уже проговорили, — приводит слова Садыгова Sport24.

Ранее сообщалось, что покупка аргентинца обойдется «Химкам» в один миллион евро.

В минувшем сезоне 27-летний Вера появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять результативных передач

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу и вернулись в РПЛ.