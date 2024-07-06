Дмитрий Черышев: «Шунин – хороший вратарь, но пришло время смены поколений»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о вратаре московского «Динамо» Антоне Шунине. По его мнению, в свои 37 лет голкипер достоин статуса легенды «Динамо», однако время требует изменений во вратарской позиции клуба.

«Антон - хороший вратарь, но теперь настало время смены поколений, прихода новых игроков. Но я не удивлюсь, если мы ещё увидим Антона в воротах другого клуба Российской премьер-лиги», - говорит Черышев Legalbet.

Одним из вариантов продолжения карьеры Шунина, по информации СМИ, являются подмосковные «Химки». Этот клуб как раз вернулся в РПЛ по итогу прошлого сезона.