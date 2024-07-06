Вера проходит обследование для «Химок»

Полузащитник Лукас Вера всё ближе к тому, чтобы перейти из «Оренбурга» в «Химки». 27-летний аргентинец уже проходит медицинское обследование для подмосковного клуба. Об этом рассказал Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает должность спортивного директора.

«Лукас Вера улетел на медицинский осмотр для перехода в «Химки». Если он его пройдёт, то большие шансы, что трансфер состоится», - цитирует Андреева «Чемпионат».

Отметим, что «Химки» в прошлом сезоне выиграли первенство Мелбет-Первой лиги. Благодаря этому подмосковная команда вернулась в топ-дивизион российского футбола.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Лукаса Веру в 3 миллиона евро.