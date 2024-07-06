«Локомотив» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Балтикой»

В субботу, 6 июля, московский «Локомотив» встретится с калининградской «Балтикой» в рамках товарищеского поединка.

Пресс-служба «железнодорожников» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов (вр), Ньямси, Фассон, Ненахов, Баринов (к), Батраков, Сарвели, Тикнизян, Раков, Самошников, Воробьёв.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Карпукас, Ведерников, Пиняев, Тимофеев, Радиковский, Сильянов, Годяев.

Контрольная встреча между «Локомотивом» и «Балтикой» должна будет стартовать в 18:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.