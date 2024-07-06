Ташуев ответил, готов ли Пиняев стать лидером «Локомотива»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, сможет ли вингер Сергей Пиняев стать новым лидером «Локомотива».

«Пиняеву еще рано становиться лидером «Локомотива». Он толком не поиграл даже, не набрался необходимого опыта», — приводит слова Ташуева Legalbet.

По мнению тренера, Пиняев пока не способен заменить ушедших Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

В прошедшем сезоне 19-летний Пиняев появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий трудовой договор нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.