Агент: «Бабич готов приступить к работе со «Спартаком»

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, когда его клиент приступит к тренировкам.

— Срджан уже в Москве. Он вернулся после небольшого отпуска и готов приступить к работе с командой на ее ближайшей тренировке, — сказал агент.

Напомним, 28-летний защитник ездил на чемпионат Европы – 2024 вместе со сборной Сербии, однако в трех играх группового этапа ни разу не появился на поле.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Игра пройдет 21 июля, начало — в 17:30 по мск.