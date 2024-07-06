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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матерацци и Трезеге присутствуют на матче «Динамо» в Москве фото

06 Июля 2024 • 16:35 Комментировать

В субботу «Динамо» проводит матч против белградского ОФК в рамках предсезонного турнира. На трибунах «ВТБ Арены» были замечены легенды мирового футбола – итальянец Марко Матерацци и француз Давид Трезеге.

 

Следить за игрой между «Динамо» и ОФК можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. После первого тайма московская команда минимально ведёт в счёте благодаря голу в исполнении нападающего Константина Тюкавина.

Добавим, что матчи первого тура нового сезона Российской премьер-лиги пройдут уже довольно скоро – с 20 по 22 июля включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марко Матерацци Давид Трезеге ещё теги
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