Первак: «Бальде не несёт вообще никаких воспоминаний»

Футбольный функционер Юрий Первак отреагировал на разрыв контракта между «красно-белыми» и нападающим Кейта Бальде.

В субботу, 6 июля, московский «Спартак» объявил о расставании с 29-летним футболистом.

«Бальде не несет вообще никаких воспоминаний. Абсолютно. Даже со своим голом «Зениту», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

Специалист добавил, что за последние пять лет его никто из новичков «Спартака не убедил, кроме Соболева.

Напомним, с 2022 года Бальде провел за «Спартак» всего 19 матчей, стал автором четырех забитых мячей и оформил один ассист.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 1,2 млн евро.