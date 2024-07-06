Бушманов: Барко? «Спартаку» нужен плеймейкер

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном трансфере хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в столичный клуб.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужен центральный атакующий полузащитник. Конкуренция в команде необходима всегда», — приводит слова Бушманова издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Игнатов является больше вторым нападающим. Конечно, есть Зорин, но ему еще нужно расти, считает Бушманов.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний аргентинец уже согласовал четырехлетний трудовой договор со «Спартаком». Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро.