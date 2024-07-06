В «Спартаке» отреагировали на слова агента Угальде

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев поделился комментарием о словах агента форварда команды Манфреда Угальде.

Ранее представитель костариканца заявил, что Угальде пришел в «Спартак» только из-за денег, однако позже агент отметил, что его неправильно поняли.

«Думаю, что это не большой секрет, что футболисты приезжают сюда, в том числе, за деньги играть. Излишнюю сенсацию из этого делать нет смысла», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, Угальде находится в «Спартаке», чтобы продолжать прогрессировать, ведь ему всего 22 года.

Напомним, зимой «Спартак» заплатил за Угальде 13 миллионов евро. В 16 матчах в футболке «красно-белых» нападающий забил всего один гол.