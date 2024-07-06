В «Спартаке» рассказали, кто принял решение расторгнуть контракт с Бальде

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о прекращении сотрудничества с форвардом Кейта Бальде.

Сегодня, 6 июля, пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с 29-летним сенегальцем.

— Спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение. Это полностью его решение, — заявил Малышев изданию «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Бальде провел в аренде в «Эспаньоле». В составе испанского коллектива нападающий принял участие в 24 встречах и отметился лишь одним забитым мячом.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Бальде составляет 1,2 млн евро.