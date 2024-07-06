Появилась новая информация об условиях трансфера Илича в «Зенит»

В ближайшее время состав «Зенита» может пополнить полузащитник Иван Илич. В прессе появилась новая информация о финансовых условиях трансфера 23-летнего сербского футболиста из «Торино».

По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» заплатит за Илича около 15 миллионов евро. В Санкт-Петербурге сербский футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон с учётом бонусных выплат.

Ранее в Италии фигурировали более высокие цифры.

Отметим, что Иван Илич поучаствовал во всех трёх матчах сборной Сербии на чемпионате Европы. Полузащитник даже записал на свой счёт результативный пас в игре против Словении.