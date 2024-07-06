«Спартак» проведёт ещё один закрытый матч

В воскресенье, 7 июля, московский «Спартак» встретится на своей базе с «Уфой». Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Уточняется, что товарищеская встреча состоится на базе «Спартака» в Тарасовке и не будет транслироваться для болельщиков. Старт поединка запланирован на 18:30 по столичному времени.

Этим летом «Спартак» провел уже два контрольных поединка, один из них тоже был в закрытом режиме. Напомним, «красно-белые» одолели московское «Торпедо» со счетом 3:1, а также разошлись миром с казахстанским «Актобе» (1:1).

В рамках первого тура нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом» (21 июля).