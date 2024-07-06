Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч Братского Кубка с ОФК

Сегодня, 6 июля, московское «Динамо» встретится с сербским ОФК в рамках второго тура Братского Кубка.

Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала список футболистов, которые примут участие в предстоящем матче.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Даса, Фернандес, Колодин, Скопинцев, Фомин, Окишор, Лаксальт, Гладышев, Тюкавин, Нгамалё.

Запасные: Купцов (вр), Майсторович, Лесовой, Грулёв, Назаренко, Кутицкий, Лепский, Макаров, Бессмертный, Бителло.

Старт поединка запланирован на 15:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.