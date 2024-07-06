«Спартак» объявил об уходе легионера

Московский «Спартак» расторг трудовой договор с сенегальским нападающим Кейта Бальде. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

— Желаем Кейта всего наилучшего! — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Бальде присоединился к «Спартаку» в августе 2022 года. За все время он принял участие в 19 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Минувший сезон Бальде провел в аренде в испанском «Эспаньоле». Трудовой договор форварда со «Спартаком» был рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 млн евро.