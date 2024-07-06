«Зенит» теперь точно выиграет чемпионат России 10 раз подряд: трансферная активность команды поражает

«Зенит» покупает Илича за 25 млн евро: клуб с берегов Невы серьёзно настроен побить чемпионский рекорд «Спартака».

Санкт-петербургский «Зенит» намерен приобрести 23-летнего сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича за 25 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, поможет ли «Зениту» покупка Илича побить чемпионский рекорд «Спартака».

Трансфер Илича

В конце июня появилась информация, что «Зенит» согласовал с «Торино» трансфер Илича, однако пока «сине-бело-голубые» не могут договориться с игроком по зарплате. Сообщалось, что Илич не горит желанием ехать в Россию, поэтому согласится только за оверпрайс. Нет сомнений, что «Зенит» пойдёт на любые запрашиваемые условия, если действительно хочет подписать этого футболиста.

Усилит ли Илич «Зенит»

В своё время Илич считался очень перспективным футболистом и уже в 16 лет оказался в системе «Манчестер Сити», но за четыре года он так ни разу и не сыграл за «горожан», после чего перебрался в «Верону», а уже оттуда за солидные 16,5 млн евро переехал в «Торино».

Стоит сказать, что для туринцев это один из главных трансферных промахов последних лет, ведь футболист не оправдал ожиданий руководства. В «Торино» надеялись, что Илич выведет команду на новый уровень и поможет в борьбе за еврокубки, но минувший сезон клуб завершил на девятом месте.

Периодически Илич выдавал классные игры, но был нестабилен практически весь сезон. Скорее всего, «Торино» даже не стал вести переговоры с «Зенитом», а просто принял предложение россиян по Иличу в размере 25 миллионов евро.

В защиту Илича отметим, что уровень РПЛ и Серии А очень сильно отличается. В России хавбек будет играть в самой сильной на данный момент команде, поэтому ему будет намного проще проявить все свои лучшие качества, за которые его когда-то подписал «Манчестер Сити». Такой футболист точно усилит не только «Зенит», но и весь российский чемпионат.

Трансферная активность «Зенита»

Всем своим видом «Зенит» показывает, что намерен идти за рекордным седьмым чемпионством. Для достижения этой цели «сине-бело-голубые» готовы потратить любые деньги, а плюс ко всему ещё и ослабить своих конкурентов. Этим летом «Зенит» подписал лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова из «Локомотива», приобрёл двух защитников — Юрия Горшкова у «Крыльев Советов» и Сергея Волкова у «Краснодара», а также усилил вратарскую позицию, забрав Евгения Латышонка у «Балтики».

Добавим, что на этом «Зенит» не собирается останавливаться. Председатель правления клуба Александр Медведев в одном из интервью ясно дал понять, что это только начало.

Рекорд

До конца минувшего сезона рекорд по количеству выигранных чемпионских титулов подряд принадлежал московскому «Спартаку». Рекорд из шести побед «красно-белые» удерживали с 2001 года. Однако по итогам прошлого розыгрыша РПЛ «Зенит» завоевал свой шестой подряд трофей и сравнялся со «Спартаком». В следующем году клуб с берегов Невы отмечает своё столетие, поэтому питерцам очень хочется установить новый рекорд в столь знаменательную для клуба дату.

Рекордное чемпионство — главная цель «Зенита» на данный момент. Ранее клуб уже выполнил свои задачи по получению второй звезды на эмблему и повторению результата «Спартака», а теперь осталось лишь стать единоличным обладателем рекорда. Однако вряд ли «Зенит» остановится на этом, ведь не зря контракт Сергея Семака продлили до 2030 года. Вероятно, следующая цель, если получится выиграть чемпионат в следующем году, — десять чемпионств подряд.

Дмитрий Миляев