В «Зенит» купит футболиста, сыгравшего на Евро-2024 – известны все условия сделки

Полузащитник Иван Илич близок к трансферу из «Торино» в «Зенит». Как сообщает на своих страницах издание Tuttosport, питерский клуб заплатит за 23-летнего Илича 23 миллиона евро. Ещё 2 миллиона евро будут заложены в сделку как бонусы.

В Санкт-Петербурге Илич в рамках пятилетнего контракта будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон. За счёт бонусных выплат заработок серба в год может вырасти на 2 миллиона евро.

В рамках соглашения между сторонами предусмотрены и некоторые «плюшки» - например, «Зенит» предоставит Иличу дом и автомобиль.

Отметим, что Иван Илич выступал на чемпионате Европы за сборную Сербии.