Фигуристка Медведева высказалась о «Динамо»

Известная фигуристка Евгения Медведева высказалась о футбольном клубе «Динамо». Спортсменка выразила надежду на скорое завоевание «бело-голубыми» чемпионского титула.

«В прошлом сезоне не получилось взять чемпионство. Но надо. Понятное дело, что мы 50 лет ждали, но мы ещё можем подождать, за ребят очень болеем, и я надеюсь, что чемпионство всё-таки в скором времени будет», - цитирует Медведеву «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Динамо» максимально близко подобралось к первому с 1976 года чемпионству. Команде Марцела Лички для завоевания титула было достаточно не проиграть «Краснодару» на выезде в последнем туре. Впрочем, динамовцы уступили и в итоге заняли только третье место в Премьер-лиге.