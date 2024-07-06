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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фигуристка Медведева высказалась о «Динамо»

06 Июля 2024 • 13:57 Комментировать

Известная фигуристка Евгения Медведева высказалась о футбольном клубе «Динамо». Спортсменка выразила надежду на скорое завоевание «бело-голубыми» чемпионского титула.

«В прошлом сезоне не получилось взять чемпионство. Но надо. Понятное дело, что мы 50 лет ждали, но мы ещё можем подождать, за ребят очень болеем, и я надеюсь, что чемпионство всё-таки в скором времени будет», - цитирует Медведеву «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Динамо» максимально близко подобралось к первому с 1976 года чемпионству. Команде Марцела Лички для завоевания титула было достаточно не проиграть «Краснодару» на выезде в последнем туре. Впрочем, динамовцы уступили и в итоге заняли только третье место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгения Медведева
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