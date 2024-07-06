Красич: «Акинфеев заиграл бы в топ-клубах Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич высказался о вратаре московской команды Игоре Акинфееве, вместе с которым он выступал за «армейцев».

По мнению Красича, Акинфеев с лёгкостью смог бы проявить себя в топовом европейском клубе.

«Если бы Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. В этом я даже не сомневаюсь. Претендовал бы Игорь на «Золотой мяч»? Сложно сказать, но всё возможно», — цитирует Красича .

Напомним, Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе «армейцев» футболист успел шесть раз стать чемпионом России, а также выиграть Кубок УЕФА (Лига Европы).