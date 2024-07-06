Силкин: «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

По мнению специалиста, петербургский «Зенит», выигравший шесть последних розыгрышей чемпионата России подряд, снова не оставит шансов своим конкурентам.

«Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне, для этого сейчас питерцы и делают такие трансферы. Они стали ещё сильнее», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл не только чемпионат России, но также и Кубок с Суперкубком страны. Последней командой, побеждавшей в РПЛ до «сине-бело-голубых», остаётся «Локомотив».