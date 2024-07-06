У нынешнего «Локомотива» нет шансов финишировать в топ-3 РПЛ – Корнеев

Игорь Корнеев, который в своё время занимал должность спортивного директора «Локомотива», высказался по поводу перспектив команды. По мнению Корнеева, с нынешним составом «железнодорожникам» нельзя ставить перед собой задачу по финишу в топ-3.

«Мне непонятно, что происходит в «Локомотиве»! Со стороны можно предположить, что задача команды на следующий сезон – быть в первой восьмёрке. С таким составом это реально, но быть, к примеру, в тройке невозможно», - цитирует Корнеева Metaratings.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице. Летом клуб уже покинул целый ряд футболистов, в частности Антон Миранчук и Максим Глушенков.