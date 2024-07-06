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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Овчинников: «Спартак», как и всегда, будет ставить цель стать чемпионом»

06 Июля 2024 • 13:13 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о перспективах «Спартака» в новом розыгрыше чемпионата России.

«Спартак», как и всегда, будет ставить цель стать чемпионом. Другое дело, будут ли они готовы к этому чемпионству? Надо смотреть на подбор игроков, как они будут выкладываться», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Эксперт заявил, что сейчас ни один человек не сможет предсказать результат «Спартака» по итогам нового сезона, однако какие-то выводы можно будет сделать после первых пяти туров.

Напомним, чемпионат России – 2023/24 «Спартак» завершил на пятой строчке, сумев набрать 50 очков в 30 турах.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 21 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Овчинников

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