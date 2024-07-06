Алип: «Тальерес» — кусачая команда»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о минувшем матче против «Тальереса».

Встреча второго тура Летнего Кубка завершилась победой «Зенита» с минимальным счётом 1:0.

«Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».

При этом футболист отметил, что и «Зенит» ничего не показал на поле.

После двух туров «сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Встреча третьего тура между подопечными Сергея Семака и «Црвеной Звездой» состоится в понедельник, 8 июля. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.