Агент Селюк: «С будущим Гогуа всё будет хорошо»

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА и «Тамбова» Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.

В настоящий момент ивуарийский футболист находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Гогуа тренируется с «Химками».

«С будущим Гогуа всё будет хорошо, посмотрим, где он начнёт сезон. Переход в «Химки» возможен. Интерес к нему есть отовсюду. В ближайшее время определимся», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний Гогуа выступал за ярославский «Шинник», в составе которого провёл 11 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.