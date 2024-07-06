Мостовой оценил перспективы Дзюбы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу будущего нападающего Артёма Дзюбы.

Как известно, 35-летний Дзюба остался без клуба после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024. Московский клуб принял решение не продлевать контракт с опытным форвардом.

Мостовой предположил, что Дзюбу уже посещают мысли о завершении футбольной карьеры.

«Артём, наверно, сам уже думает, когда заканчивать? Ему будет потяжелее, чем Джикии. Все были в его возрасте. Я тоже заканчивал в 35-36. Мог спокойно ещё года два-три играть. Другое дело, что я 15 лет играл за границей, и мне было тяжело возвращаться», - цитирует Мостового Metaratings.

Добавим, что в августе Артём Дзюба отметит свой 36-й день рождения.