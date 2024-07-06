«Краснодар» изменил решение по Кайо

«Краснодар» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Кайо. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

По данным источника, несколько недель назад вероятность ухода Кайо из «Краснодара» была высока, но руководители клуба всё же решили сохранить 28-летнего бразильца.

Переговорный процесс между Кайо и «Краснодаром» проходит не так гладко, но стороны должны договориться. Предыдущий контракт Кайо с «Краснодаром» истёк в последний день июня.

За пять лет в «Краснодаре» Кайо провёл 104 матча, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.