Стало известно, сколько Барко будет зарабатывать в «Спартаке»

Стала известна зарплата полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист подпишет с московским клубом четырёхлетний контракт и будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон с учётом бонусов.

В этом году Барко провёл за «Ривер Плейт» 28 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 9 миллионов евро.

Свой первый матч в сезоне-2024/2025 «Спартак» проведёт 21 июля против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.