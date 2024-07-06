В главных слухах недели вы узнаете, когда Криштиану Роналду может уйти из сборной Португалии, от каких стран отказался Артём Дзюба, и кого из «Спартака» может купить сама «Барселона». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду уйдёт из сборной Португалии

Криштиану Роналду не лучшим образом проявил себя на чемпионате Европы. В пяти матчах на турнире звёздный португалец оформил только одно результативное действие – голевой пас на Бруну Фернандеша. Поговаривают, что Роналду начал задумываться об уходе из сборной Португалии, причём такие мысли закрались в голову 39-летнего игрока ещё до вылета с Евро-2024. Криштиану думает, что завершение им международной карьеры может быть красивым шагом – форвард добровольно даст дорогу молодым. Роналду ещё нужно время, чтобы обдумать всё в кругу близких, но вероятность того, что мы увидим португальца на следующем чемпионате мира, стала гораздо ниже. Объявить о завершении выступлений за сборную Криштиану может уже в ближайшие месяцы.

Гвардиола выбрал звезду для «Манчестер Сити»

Дани Ольмо блеснул в четвертьфинале чемпионата Европы. Заменив в начале матча травмированного Педри, Ольмо записал на свой счёт гол и голевой пас на партнёра, а Испания обыграла Германию со счётом 2:1 в дополнительное время. Ещё до этой игры в прессе появилась информация о том, что видеть Ольмо в своей команде хочет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист надеется, что клуб сможет подписать этого игрока уже в текущее трансферное окно. По мнению Гвардиолы, Ольмо отлично дополнит состав, учитывая вероятный уход Кевина де Брёйне.

Дзюба отказался покидать Россию

По завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба покинул «Локомотив» и оказался без клубной прописки. Где продолжит карьеру 35-летний форвард, до сих пор непонятно. Поговаривают, что Дзюба отказался от ряда предложений из других стран – из Саудовской Аравии, Турции и Китая. Причина проста – Артём рассчитывает продолжить карьеру в родной России. Правда, нападающему будет сложно найти клуб, способный удовлетворить хотя бы минимальные запросы экс-игрока сборной России.

«Реал» нацелился на игрока сборной Англии

«Реал» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Если верить слухам, мадридский гранд нацелился на ещё одного игрока сборной Англии. Так, «сливочные» хотят подписать в центр обороны Марка Гехи, демонстрирующего высокий уровень игры на Евро-2024. В «Реале» высоко оценивают Гехи и осознают необходимость подписания нового защитника из-за ухода Начо. Таким образом, «Реал» может второй год подряд купить англичанина – в прошлом году состав команды пополнил Джуд Беллингем.

«Барселона» купит игрока «Спартака»

«Барселона» по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями. Учитывая реалии, каталонскому клубу приходится искать бюджетные варианты на трансферном рынке. По слухам, «сине-гранатовые» нацелены на подписание вингера «Спартака» Тео Бонгонды. Судя по всему, «Барселону» привлекает уровень игрока и тот факт, что он уже имеет опыт выступления в испанском футболе. Сумма сделки может составить 19 миллионов евро – столько требует «Спартак», желая хорошо заработать.

Слухи собирал Александр Тихий.