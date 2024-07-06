«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Барко

«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после того, как подпишет контракт с полузащитником клуба «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко.

По информации Metaratings, «красно-белые» продолжают поиски центрального полузащитника. Кроме того, отмечается, что «Спартак» рассматривает подписание вингера и центрального защитника на перспективу, а также опытного вратаря.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с представителями Барко о подписании четырёхлетнего контракта. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 9 миллионов евро.

Минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до финала Кубка России (Пути регионов).