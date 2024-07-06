Агент Тапии: «Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало»

Фернандо Фелисевич, агент нападающего клуба «Универсидад Католика» Гонсало Тапии, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало», — цитирует агента Metaratings.

В текущем году 22-летний Тапия провёл за «Универсидад Католика» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает чилийского футболиста в 1,3 миллиона евро.

Напомним, прошлый сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и дошёл до финала Кубка России (Пути РПЛ).