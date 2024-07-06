Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой московского «Спартака». Тираж монеты номиналом один рубль составил десять тысяч штук.

Как сообщается на официальном сайте банка, эти монеты выпущены в обращение в рамках серии «Российский спорт». Серебряные монеты номиналом 1 рубль имеют форму круга диаметром 25,0 мм.

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича финишировал лишь на пятом месте в таблице. С нового сезона «красно-белыми» будет руководить сербский наставник Деян Станкович.