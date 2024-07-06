Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к футболисту есть серьезный интерес из этих чемпионатов.

26-летний африканский форвард защищал цвета «Ахмата» с 2021 года. По завершении сезона-2023/2024 у Конате истек срок действия трудового соглашения с грозненцами. Сейчас игрок является свободным агентом.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Мохамед принял участие в 29 поединках. Нападающий отметился 11 забитыми мячами (один – с пенальти) о одной результативной передачей.