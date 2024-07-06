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На «Авито» продаётся футбольный клуб из Казани

06 Июля 2024 • 09:04 Комментировать

На сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол», представляющего город Казань. Согласно тексту в объявлении, клуб выставлен на продажу в связи с отсутствием финансирования.

В публикации отмечается, что у клуба полностью укoмплeктовaнный cоcтав игроков, тренeрcкий, админиcтративный, медицинский и медиа-штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников.

Также продавец подчеркнул, что экипировка и инвентарь будут предоставлены в подарок. Стоимость, указанная на сайте, стартует от 5,3 миллиона рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Казань
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