На «Авито» продаётся футбольный клуб из Казани

На сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол», представляющего город Казань. Согласно тексту в объявлении, клуб выставлен на продажу в связи с отсутствием финансирования.

В публикации отмечается, что у клуба полностью укoмплeктовaнный cоcтав игроков, тренeрcкий, админиcтративный, медицинский и медиа-штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников.

Также продавец подчеркнул, что экипировка и инвентарь будут предоставлены в подарок. Стоимость, указанная на сайте, стартует от 5,3 миллиона рублей.