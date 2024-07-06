Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал чемпиона России до начала сезона

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сделал прогноз на исход чемпионской гонки в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Скажу опять заранее: «Зенит» - чемпион. Всё ясно, коротко и чётко. Не знаю, будет ли имитация борьбы за чемпионство, я просто отвечаю конкретно. «Зенит» - чемпион! Всё», - передает слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» вырвал чемпионский титул в заключительном туре. Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых медалей РПЛ в шестой раз подряд. Вторым стал «Краснодар», а третьим – «Динамо».