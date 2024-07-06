«Спартак» договорился с аргентинским полузащитником - известно имя

Московский «Спартак» близок к подписанию аргентинского футболиста. Ряды российского топ-клуба в ближайшее время может пополнить полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко.

Как стало известно журналистам «Чемпионата», руководство «красно-белых» договорилось с представителями 25-летнего футболиста о подписании четырехлетнего трудового соглашения. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.

В этом году Эсекьель провел 28 поединков за свой нынешний клуб, отметившись двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет девять миллионов евро.