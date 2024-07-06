«Зенит» покупает полузащитника из Италии за 25 млн евро

Полузащитник «Торино» Иван Илич переходит в петербургский «Зенит». Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, руководство чемпионата России заплатит за трансфер игрока 23 миллиона евро, еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Заработная плата сербского хавбека составит 3,5 млн евро в год. Срок трудового договора между сторонами будет рассчитан до середины 2029 года.

23-летний футболист выступает за туринский коллектив с зимы прошлого года. В прошедшем сезоне Илич провел 31 встречу в Серии А, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.