Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о приходе в стан «быков» 19-летнего полузащитника Данилы Козлова, ранее выступавшего за «Балтику».

- Мне, если честно, непонятен этот трансфер. Если бы «Краснодар» покопался в своей академии и в молодёжной команде, то легко мог бы найти там двух-трёх таких игроков, как Козлов. Чего-то выдающегося в его игре я не видел. То, что он забил «Краснодару» два мяча в чемпионате, это понятно, но что Козлов сделал в других весенних турах Премьер-лиги? Дай бог мне ошибаться, чтобы Козлов выстрелил и решал серьёзные задачи с «Краснодаром». Может, его купили с расчётом, что он будет как Кривцов, – предположил Шипицин.

Сегодня, 6 июля, «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Ростовом». Начало в 19:30. Текстовая онлайн-трансляция этой встречи будут доступна здесь.