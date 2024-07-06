«Спартак» может купить аргентинца за 16 млн долларов

Атакующий полузащитник Эсекьель Барко может перейти из «Ривер Плейта» в «Спартак». Как сообщает в социальных сетях журналист Херман Гарсия Грова, московский клуб ведёт переговоры по трансферу 25-летнего футболиста.

Сумма трансфера Барко в «Спартак» может составить 16 миллионов долларов. Если стороны смогут согласовать вопрос перевода денег, то аргентинский футболист может перебраться в стан «красно-белых» уже в ближайшие дни.

«Спартак» в настоящий момент ведёт подготовку к старту следующего сезона. Первый официальный матч команда Деяна Станковича проведёт 21 июля – против «Оренбурга».