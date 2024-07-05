Нападающий Вильсон Изидор стал полноценным футболистом «Зенита». «Локомотив» объявил о том, что питерский клуб активировал опцию обязательного выкупа Изидора после истечения срока платной аренды.

За «Зенит» Изидор провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего французского форварда в 4 миллиона евро.

Первый официальный матч нового сезона «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день питерцы сразятся с «Краснодаром» в битве за суперкубок России.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.