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«Зенит» обыграл «Тальерес»

05 Июля 2024 • 21:37 Комментировать

В пятницу вечером в рамках Winline Летнего кубка «Зенит» играл против аргентинского клуба «Тальерес». Питерцы отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Густаво Мантуана. Бразильский футболист реализовал одиннадцатиметровый удар.

Стоит отметить, что арбитр по ходу матча показал сразу три красные карточки. Перед голом Мантуана за споры был удалён игрок «Тальереса» Ботта. А в концовке после потасовки были удалены Алип и Эррера.

Отметим, что «Зенит» в первом своём матче на этом турнире обыграл «Сочи» со счётом 5:2.

«Зенит» - «Тальерес» 1:0 (0:0)

Гол: Мантуан, 65 – 1:0 (с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан Тальерес Кордоба ещё теги
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