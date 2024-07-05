Родственник и представитель форварда Секу Койта специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на последнюю новость, связанную с нападающим. Секу может стать игроком столичного российского клуба.

«Да, действительно, к нему есть интерес из России», - заявил нашему корреспонденту Мамбу Койта, который ведёт его дела.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Койта близок к переходу в московский ЦСКА. Источник отмечал, что московский клуб напрямую общался с семьёй африканского игрока. Сейчас Койта пребывает в статусе свободного агента.