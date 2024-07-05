ЦСКА приблизился к трансферу форварда – известно имя

ЦСКА работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб существенно продвинулся в переговорах с нападающим Секу Койта. «Армейцы» напрямую общались с семьёй 24-летнего малийца. Если всё сложится, то Койта подпишет с ЦСКА контракт на три сезона.

В то же время отмечается, что интерес к Секу Койта также проявляют «Эвертон», «Штутгарт» и «Ланс».

В настоящий момент Секу Койта находится в статусе свободного агента, то есть подписать его можно бесплатно. В последние годы Койта выступал за «Ред Булл Зальцбург».