Лепёхин: «Не удивлён, что Дзюба всё ещё без клуба»

Экс-зенитовец Константин Лепёхин порассуждал об Артёме Дзюбе. Этот нападающий ранее, по слухам, отказал клубам из трёх стран, которые на него выходили. А именно клубам из Турции, Саудовской Аравии и Китая.

«Не удивлён, что он всё ещё без команды. Понимаю, если бы играл всё время и остался внезапно без команды. Он же нормально уже больше года не играет. Не удивлюсь, если завершит карьеру», - говорит Лепёхин для Legalbet.

Напомним, с этого лета Дзюба свободный агент. Он покинул «Локомотив», за московский клуб Артём выступал порядка полутора лет. Минувшей весной в составе «Локо» у Артёма ни одного результативного действия.