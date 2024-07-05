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Валерий Газзаев: «Красич молодец, что хочет работать в ЦСКА»

05 Июля 2024 • 20:36 Комментировать

Валерий Газзаев, в прошлом наставник «армейского» клуба, высказался о бывшем игроке ЦСКА Милоше Красиче.

Ранее сербский экс-полузащитник рассказал о намерении получить тренерскую лицензию и однажды начать работу в столичной команде.

- Милош молодец, что хочет работать в ЦСКА. Его желание естественно. Человек всю свою сознательную жизнь занимался футболом, играл на самом высоком уровне, добился очень больших результатов. Все благодаря его упорному труду. Он прекрасный человек, и был великолепным футболистом, - передаёт слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, вчера Красич вышел на замену в составе ЦСКА в концовке встречи против «Белграда» в товарищеской встрече и отметился ассистом на Кристиана Бистровича. Серб был игроком «армейцев» с 2004 по 2010 год, всего на его счету 229 матчей за клуб, в которых он 32 раза поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милош Красич Валерий Газзаев ещё теги
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