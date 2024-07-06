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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» освободил Промеса и взял Виллиана, «Динамо» и «Локо» лишились вратарей, «Челси» купил таланта «Барселоны»: главные трансферы недели

06 Июля 2024 • 09:25 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

К решающим стадиям подошёл чемпионат Европы, а на российские клубы уже дышит новый сезон, поэтому команды РПЛ гораздо активнее на трансферном рынке. Но и несколько интересных трансферов в лигах топ-5 тоже состоялось. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» отпустил Квинси Промеса

К сожалению для Квинси, пока только «Спартак». ОАЭ никак не отпускает Промеса, футболисту запрещено покидать страну из-за уголовного преследования в Нидерландах. Теперь уже – не футболисту московского «Спартака». «Красно-белые» объявили, что контракт истёк, а продолжать сотрудничество сейчас не представляется возможным. Теперь Промес – свободный агент, который при этом не может свободно перемещаться.

Прореху в нападении «Спартак» перекрыл очень быстро. Буквально на второй день после объявления о Промесе, прозвучало сообщение о трансфере на выход. За полтора миллиона евро у «Бетиса» был приобретён бразильский нападающий Виллиан Жозе. Ещё пятьсот тысяч евро 32-летний форвард может принести своему клубу бонусами. По фактуре они кардинально различаются с Промесом. Виллиан Жозе – габаритный форвард, эдакий столб, в прошлом сезоне он провёл 33 матча в Ла Лиге и забил 10 голов. Качественное усиление.

Исход из «Локомотива» и «Динамо»

Объединим два московских клуба, обогативших рынок свободных агентов. Особенно в этом плане старается «Локомотив». Просто массовый исход мы наблюдаем, на этой неделе клуб сообщил, что не удалось договориться по контракту с Антоном Миранчуком. Он покинул клуб и желает перебраться поближе к брату. В качестве вариантов называют клубы Турции и Франции.

По вратарской линии «отчислен» Маринато Гильерме, а у «Динамо» - Шунин. Антон был в системе «бело-голубых» с 1994 года, только представьте! Два ветерана вратарского цеха покинули клубы после истечения контрактов. У «Локомотива» ранее подобным образом ушёл ещё и голкипер Даниил Худяков. Илья Лантратов оказался слишком «жесток», буквально выдавил всех конкурентов своей уверенной игрой.

И в завершении режима очистки «Локомотив» отдал Раконьяца в аренду «Дьошдьору». Был у «железнодорожников» и трансфер на вход. С уже полюбившегося рынка свободных агентов подписан Артём Тимофеев, ранее выступавший за «Ахмат». 30-летний полузащитник подписал контракт по схеме 1+1.

Европейские топ-чемпионаты

«Челси» снова скупает всех

Энцо Мареска просто не мог прийти из «Лестера» один. Итальянский наставник перетащил своего фаворита из стана «лис»: Киран Дьюзбери-Холл перебрался в Лондоне за 30 миллионов евро. Контракт подписан сразу на шесть лет, как любит делать владелец «Челси» Боули. В прошлом сезоне Чемпионшипа Дьюзбери-Холл сыграл решающую роль в успехах «Лестера», за 44 матча забив 12 голов и сделав 14 результативных передач.

И если приобретение Кирана из разряда усилений «здесь и сейчас», то трансфер Марка Гиу на перспективу. Хочется «Челси» даже похвалить, за перспективного 18-летнего форварда отдали «Барселоне» всего шесть миллионов евро, отлично подсуетились. В прошлом сезоне Марк уже дебютировал за первую команду, провёл три игры в Ла Лиге и даже забил гол. Гиу подписал контракт «всего» на пять лет.

Громкий трансфер «Ювентуса»

Ба-бах! «Ювентус» покупает игрока за 50 миллионов евро, давненько такого не было. Ещё и не сильно раскрученного – Дугласа Луиса из «Астон Виллы». 26-летний полузащитник сборной Бразилии подписал контракт на пять лет, в течении которых туринцы и планируют выплатить всю сумму трансфера. Схема Боули живёт и процветает.

Бразилец же в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Астон Виллу» Уная Эмери, сделав 5 результативных передач и забив 9 голов.

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