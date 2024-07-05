Агент высказался о будущем Куликова

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Даниилом Куликовым, высказался о будущем футболиста.

В настоящий момент 26-летний Куликов не имеет клубной прописки. Вторую часть прошлого сезона полузащитник провёл в столичной «Родине».

«Мы находимся в поиске команды. Ведём переговоры. У него прекрасное будущее. Он молодой парень. У него всё будет хорошо», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Даниил Куликов является воспитанником академии «Локомотива». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Куликова в 700 тысяч евро.